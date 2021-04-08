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08.04.2021 17:40
Рубрика: Происшествия

В Красноярске мужчина ранил ножом девятилетнего ребенка

Текст: Дмитрий Машуков

В подъезде одного из домов на улице Молокова в Красноярске мужчина напал с ножом на девятилетнего ребенка. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Под Тверью мужчина напал с ножом на полицейских

Пострадавший мальчик госпитализирован с ранением в шею. Он находится в реанимации. Подозреваемый - мужчина 1974 года рождения - задержан.

В полиции рассказали, что подозреваемого удерживал до приезда правоохранительных органов местный житель. Он передал злоумышленника наряду вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудникам МВД.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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