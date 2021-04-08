В Красноярске мужчина ранил ножом девятилетнего ребенка

В подъезде одного из домов на улице Молокова в Красноярске мужчина напал с ножом на девятилетнего ребенка. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Пострадавший мальчик госпитализирован с ранением в шею. Он находится в реанимации. Подозреваемый - мужчина 1974 года рождения - задержан.

В полиции рассказали, что подозреваемого удерживал до приезда правоохранительных органов местный житель. Он передал злоумышленника наряду вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудникам МВД.