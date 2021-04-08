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08.04.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

Вины не признает

В Томске начали рассматривать дело отстраненного мэра Кляйна
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)
В четверг в Советском районном суде Томска приступили к изучению уголовного дела в отношении мэра города Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

Судебный процесс должен был стартовать еще в марте, однако его пришлось отложить из-за состояния здоровья отстраненного градоначальника. Во время следствия по уголовному делу Иван Кляйн был экстренно прооперирован в НИИ онкологии. Поэтому первое заседание состоялось только в четверг.

Мэра Томска Ивана Кляйна перевели под домашний арест в больнице

Прокурор зачитал обвинительное заключение. По данным следствия, Кляйн совершил коррупционное преступление из корысти.

Супруги Кляйны владеют одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво". После избрания главы семьи на должность мэра в 2013 году совет директоров завода утвердил генеральным директором его жену Галину. А мэр передал супруге в доверительное управление контрольный пакет акций. Но обвинение считает, что Кляйн по-прежнему продолжал действовать в интересах семейного бизнеса - вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией.

Мэр оказывал покровительство предприятию в решении вопросов с органами власти и иными структурами. К примеру, по данным стороны обвинения, он приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у семейной пивоваренной компании.

В результате бизнесмен, который приобрел земельный участок по соседству с пивзаводом, не смог использовать его по назначению и понес крупный ущерб.

А в 2015 году влиятельный чиновник подписал постановление о предоставлении своей дочери земельного участка площадью 852 квадратных метра для строительства индивидуального жилого дома.

В ходе судебного процесса Иван Кляйн впервые заявил свою позицию по уголовному делу. Сообщил, что не признает вину по всем эпизодам обвинения, и утверждает, что действовал исключительно в интересах горожан.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что потерпевший бизнесмен умышленно оклеветал его и ввел в заблуждение следствие. А заявленный им ущерб якобы ничем не подтверждается и не обоснован.

- Обвинение основано на искажении фактов, неверной трактовке событий, - сообщил суду Иван Кляйн. Он также отметил, что на него оказывается давление.

Обвинение считает, что Кляйн по-прежнему продолжал действовать в интересах семейного бизнеса 

Следующее заседание суда назначено на 29 апреля.

- Кляйн считает, что в ходе процесса ему и его защите удастся доказать полную несостоятельность версии обвинения. Он подчеркивает, что все его действия были мотивированны, обоснованны, правомерны и совершались в пределах и на основании определенных законом полномочий, - заявляют адвокаты Ивана Кляйна.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками в ноябре прошлого года во время утреннего совещания. Это уже третий мэр Томска, попавший под уголовное преследование за превышение должностных полномочий.

В отношении супруги мэра Галины Кляйн также возбуждено уголовное дело. Ее судят за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе проведения обысков.

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