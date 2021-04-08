Видео: Жители Красноярска накидали под окна общежития 40 тонн мусора

Жители дома № 28а на проспекте Металлургов в Красноярске накопили под окнами 40 тонн мусора.

Причиной этой свалки стал забитый мусоропровод здания общежития. Лестничные площадки и двор оказались завалены разнообразным (от пластиковых пакетов и бытовых отходов до испорченных холодильников) мусором из-за бездействия управляющей компании - она обанкротилась. Около месяца назад УК лишили лицензии.

Местные жители сняли на видео горы мусора под окнами здания и выложили в Сеть.

Мусор, копившийся неделями, вывезли только вчера, 7 апреля.

Как пояснила пресс-служба мэрии, чиновникам удалось договориться со сторонними управляющими компаниями о ликвидации мусорных завалов. ООО "Красноярская рециклинговая компания" и специалисты отдела жизнеобеспечения и благоустройства по Советскому району Красноярска способствовали наведению порядка на территории общежития. Площадку очистили, мусор вывезли.

В мэрии Красноярска добавили: подобная ситуация сложилась в одном из домов на улице 2-я Смоленская. Он тоже остался без управляющей компании. Площадка для сбора твердых коммунальных отходов стала в итоге большой свалкой. Ее удалось очистить, как и территорию общежития, благодаря безвозмездной помощи сторонних организаций.

Оставшиеся без управляющих компаний дома будут переданы в ведение других УК.