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08.04.2021 18:23
Рубрика: Происшествия

В Дагестане произошла вспышка птичьего гриппа

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Кизлярском районе Дагестана выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Ведомство забило тревогу после того, как в устье канала Старый Бахтемир были обнаружены почти 40 мертвых кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу.

Анализ случившегося показал, что птицы погибли из-за вспышки птичьего гриппа. Как рассказали в ведомстве, у пеликана, чайки и черной вороны был выявлен геном подтипа Н5 вируса гриппа А.

Заболевание подтверждено экспертизой Северо-Кавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории. Руководителям птицеводческих предприятий, владельцам личных подсобных хозяйств по выращиванию и разведению птицы и главам муниципальных образований Дагестана в целях недопущения распространения инфекции рекомендовано временно работать в закрытом режиме, а также строго соблюдать зоогигиенические нормы и ветеринарно-санитарные правила и требования.

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