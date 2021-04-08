Под Великим Новгородом в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка

Под Великим Новгородом в четверг в аварию попал школьный автобус. Пострадали 11-летняя девочка и сопровождающая учеников женщина, их госпитализировали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новгородской области.

ЧП произошло в 07.10 на десятом километре автодороги Великий Новгород - Сергово - Борки. Водитель, которому 61 год, не справился на скользкой дороге с управлением и съехал по ходу движения в кювет.

В автобусе, кроме водителя, находились три человека: сопровождающая женщина и две девочки - 11 и 14 лет. 61-летняя женщина и младшая девочка госпитализированы с сотрясением головного мозга.

Между тем, недавно в новгородской Госавтоинспекции сообщили, что школьные автобусы стали консультационными пунктами по обеспечению дорожной безопасности юных пассажиров. Полицейские беседуют не только с детьми, но и с водителями. С последними специалисты обсуждают правила организованной перевозки школьников, отмечая полную ответственность взрослых за безопасность детей.