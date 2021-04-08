Полиция проверит стрельбу возле псковского кладбища

Псковская полиция проверит факт стрельбы в районе кладбища "Орлецы". В региональное УМВД поступило заявление от гражданина.

Как подтвердили в УМВД по Псковской области, неизвестный в маске стрелял из травматического оружия, сообщает РИА Новости. Полицейские проверяют запись с видеорегистратора, на которой видно, как как двое мужчин в масках вышли из припаркованного возле кладбища микроавтобуса и открыли огонь по автомобилю. Пули пробили стекла.

По предварительным данным, мужчина, в автомобиль которого стреляли, занимается установкой памятников и надгробий.