В Петербурге девушка-инвалид упала с эскалатора метро

В Петербурге прокуратура выясняет обстоятельства падения девушки с ограниченными возможностями здоровья с эскалатора метрополитена.

Как сообщает прокуратура Северной столицы, инцидент произошел на станции "Спортивная". Девушку сопровождали двое сотрудников подземки. Их действиям в ходе проверки даст оценку прокуратура.

Известно пока следующее: девушка передвигалась на ходунках. На эскалаторе ее сопровождали двое сотрудников метрополитена в характерных желтых жилетах. Один придерживал ходунки, второй был рядом с девушкой в момент спуска на эскалаторе.

При сходе с эскалатора девушка не смогла удержать равновесие и упала, причем на свои же ходунки. Сотрудники подземки пытались поймать пассажирку, но безуспешно.

Обошлось без серьезных травм, но сама эта история широко обсуждается в Петербурге. К сотрудникам метрополитена часто обращаются граждане с ограниченными возможностями с просьбой сопроводить их от станции до станции. Самостоятельно, например, на инвалидной коляске, в Петербурге по эскалатору спускаться нельзя. Также к помощи сотрудников метрополитена обращаются женщины с маленькими детьми, рассчитывая, что таким образом их поездка будет более безопасной.