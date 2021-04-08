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08.04.2021 15:29
Рубрика: Происшествия

В Петербурге девушка-инвалид упала с эскалатора метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге прокуратура выясняет обстоятельства падения девушки с ограниченными возможностями здоровья с эскалатора метрополитена.

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Как сообщает прокуратура Северной столицы, инцидент произошел на станции "Спортивная". Девушку сопровождали двое сотрудников подземки. Их действиям в ходе проверки даст оценку прокуратура.

Известно пока следующее: девушка передвигалась на ходунках. На эскалаторе ее сопровождали двое сотрудников метрополитена в характерных желтых жилетах. Один придерживал ходунки, второй был рядом с девушкой в момент спуска на эскалаторе.

При сходе с эскалатора девушка не смогла удержать равновесие и упала, причем на свои же ходунки. Сотрудники подземки пытались поймать пассажирку, но безуспешно.

Обошлось без серьезных травм, но сама эта история широко обсуждается в Петербурге. К сотрудникам метрополитена часто обращаются граждане с ограниченными возможностями с просьбой сопроводить их от станции до станции. Самостоятельно, например, на инвалидной коляске, в Петербурге по эскалатору спускаться нельзя. Также к помощи сотрудников метрополитена обращаются женщины с маленькими детьми, рассчитывая, что таким образом их поездка будет более безопасной.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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