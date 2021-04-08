В Петербурге на ледоколе хотели украсть 100 тонн топлива под видом фекалий

Дерзкую кражу предотвратили в Петербурге сотрудники транспортной полиции. С одного из ледоколов, который пришвартовался в Северной столицы, пытались слить 100 тонн топлива.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление МВД на транспорте по СЗФО, главный механик собирался слить топливо на другое судно. Операцию он проводил под видом передачи загрязненных и фекальных вод.

В момент, когда к ледоколу прибыли сотрудники полиции, предприимчивый главный механик уже успел перелить на другой корабль 9,8 тонн дизельного топлива. Общая его стоимость составляет около 4,5 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на кражу". Суда он ждет под подпиской о невыезде.