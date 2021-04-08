В Петербурге закрыли крупную сеть вебкам студий

Следственный комитет Петербурга закрыл сеть из нескольких вебкам студий. Оборот от их деятельности за два последних месяца превысил 200 миллионов рублей, сообщают в СК по Северной столице.

Студиями владели, по версии следствия, три человека. Им предъявлено обвинение в незаконном обвинении и обороте порнографических материалов.

Сами студии оборудовали в жилых помещениях и бизнес-центрах. Там устанавливали видеокамеры и осуществляли потоковую передачу порнографических материалов неограниченному кругу лиц за плату.

По адресам студий, а также по месту жительства их владельцев прошли обыски. Следователи изъяли компьютеры, ноутбуки, большое количество порнографических материалов, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В доме одного из обвиняемых следователями обнаружен боевой пистолет.