В петербургском метро извинились перед упавшей на эскалаторе девушкой

Администрация петербургского метрополитена принесла извинения девушке с ограниченными возможностями здоровья, которая упала на эскалаторе на станции метро "Спортивная", сообщает пресс-служба городской подземки.

В связи с инцидентом в метро провели проверку и установили, что девушка при сходе с эскалатора запнулась о гребенку. Это стало причиной падения.

Сейчас в подземке разрабатывают алгоритмы, которые могли бы предотвратить такие ситуации в будущем. Напомним, девушка на ходунках спускалась по эскалатору в сопровождении работников метрополитена. При сходе с эскалатора девушка упала на пол и ударилась головой о ходунки. Предотвратить падение пассажирки сотрудники метрополитена не смогли.