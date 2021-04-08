Бастрыкин взял на контроль дело о "скорой", застрявшей в грязи на Дону

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о застрявшей в Ростовской области скорой помощи, которая не смогла доехать до больного пенсионера. В результате опоздания медиков, по мнению местных жителей, пациент в хуторе Родники скончался.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного подразделения доложить о ходе мероприятий, проводимых в рамках проверки, и обстоятельствах происшествия, приведшего к гибели человека", - говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла на хуторе Родники Кагальницкого района. Одному из местных жителей стало плохо, ему вызвали карету скорой помощи.

Однако из-за грязи автомобиль "неотложки" застрял, не доехав до места назначения. Чтобы вытащить машину из канавы, медикам пришлось вызывать трактор МТЗ. Однако помочь пациенту не успели.