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Рубрика: Происшествия

Мзда покровителю

На Кубани по делу о взятках задержаны два чиновника
Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Российская газета - Столичный выпуск № 76(8427)
В четверг в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о взятках, возбужденного в отношении первого замдиректора департамента внутренней политики администрации региона, были задержаны глава Щербиновского и замглавы Каневского районов.

Заместитель директора департамента обвиняется в шести эпизодах получения взяток. По данным следствия, осенью 2020 года она сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе и систематически получала деньги от чиновников и их представителей. Общий размер взяток составил один миллион рублей.

Фото: Россия 1
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Как стало известно "РГ", в октябре, ноябре и декабре 2020 года чиновница краевой администрации получала от замглавы Каневского района Светланы Швидкой по 100 тысяч рублей ежемесячно. Сейчас в отношении Швидкой возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено и в отношении главы Щербиновского района Алексея Беликова. Он дважды передавал взятки в виде 50 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

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