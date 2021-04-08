На Кубани по делу о взятках задержаны два чиновника

В четверг в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о взятках, возбужденного в отношении первого замдиректора департамента внутренней политики администрации региона, были задержаны глава Щербиновского и замглавы Каневского районов.

Заместитель директора департамента обвиняется в шести эпизодах получения взяток. По данным следствия, осенью 2020 года она сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе и систематически получала деньги от чиновников и их представителей. Общий размер взяток составил один миллион рублей.

Как стало известно "РГ", в октябре, ноябре и декабре 2020 года чиновница краевой администрации получала от замглавы Каневского района Светланы Швидкой по 100 тысяч рублей ежемесячно. Сейчас в отношении Швидкой возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено и в отношении главы Щербиновского района Алексея Беликова. Он дважды передавал взятки в виде 50 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.