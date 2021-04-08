На Кубани по делу о взятках задержаны два высокопоставленных чиновника

На Кубани разгорается громкий коррупционный скандал, в котором замешаны высокопоставленный чиновник администрации края, а также руководители ряда районов и их заместители. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела задержаны глава Щербиновского района Алексей Беликов и заместитель главы Каневского района. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фамилия задержанного замглавы Каневского района на данный момент не разглашается следователями, а в официальном табели муниципалитета существует два человека, подходящих на эту должность.

Оба высокопоставленных районных чиновника - глава Щербиновского района и замглавы Каневского района задержаны в рамках расследования уголовного дела против первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. Женщина обвиняется в шести эпизодах получения взяток, а материалы по которым против нее было возбуждено дело, были предоставлены региональным управлением ФСБ.

"По данным следствия, осенью 2020 года подозреваемая сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе и систематически получала деньги от чиновников и их представителей. Общий размер взяток составил 1 миллион рублей", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

В ведомстве пояснили, что в октябре, ноябре и декабре 2020 года чиновница краевой администрации получала от заместителя главы Каневского района по 100 тысяч рублей ежемесячно, в том числе за то, что она не принимала меры, входящие в ее служебные полномочия и касающиеся районных муниципалитетов. Сейчас в отношении заместителя главы Каневского район также возбуждено уголовное дело: ей предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере. На период расследования она помещена в СИЗО.

Уголовное дело возбуждено и в отношении главы Щербиновского района. Он подозревается в даче взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, чиновник дважды передавал взятки в виде 50 тысяч рублей первому заместителю директора департамента внутренней политики края за общее покровительство и попустительство по службе. Сейчас глава района задержан, а материалы его дела будут направлены в суд с ходатайством заключить мужчину под стражу на период расследования.

Тем временем, следователи устанавливают все подробности и обстоятельства совершенных преступлений, а также выявляют причастных к ним других лиц.

Кстати

Задержанный следователями глава Щербиновского района Алексей Беликов работал в администрации этого муниципалитета с 2007 года. Затем, с 2015 по 2020 годы он был директором школы № 7 в Ейске, а в августе 2020-го назначен заместителем главы Ейского района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи. С 21 сентября 2020 года работал заместителем главы Щербиновского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Затем Алексея Беликова назначили на пост главы муниципалитета.