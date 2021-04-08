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08.04.2021 10:56
Рубрика: Общество

Под Анапой браконьер выловил креветки на 3,5 млн рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодасркий край)

В кубанской станице Благовещенской, расположенной вблизи курорта Анапа, правоохранители задержали браконьера. Мужчина рыбачил в запретном для вылова районе - на берегу Кизилташского лимана. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Краснодарскому краю.

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У правонарушителя обнаружено и изъято три вентеря (снасти-ловушки) и более 41 тысячи экземпляров травяной креветки. Общий ущерб водным биоресурсам составил свыше 3,5 миллионов рублей.

- Сейчас в отношении гражданина проводятся процессуальные мероприятия, - рассказали в правоохранительном ведомстве. - Система Кизилташских лиманов с января 2020 года относится к районам, запретным для добычи водных биоресурсов. Ответственность за это нарушение, в зависимости от степени общественной опасности, влечет как административное, так и уголовное наказания.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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