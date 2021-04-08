Суд в Сочи смягчил приговор организатору энергоблокады Крыма

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи вынес решение по апелляционной жалобе организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова, осужденного заочно за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению территориальной целостности России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

Дело Ислямова было рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам. 10 декабря 2020 года Верховный Суд Республики Крым приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Третий апелляционный суд смягчил приговор, отменив одну из статей, по которой был обвинен Ислямов.

- Приговор отменен по части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием средств массовой информации) в связи с декриминализацией, - сообщили в суде.

В результате Ленур Ислямов проведет в исправительной колонии строгого режима 18 лет с ограничением свободы на один год.

Как отметили в суде, поскольку организатор энергоблокады Крыма находится в розыске, срок наказания для него начнется с момента передачи правоохранительным органам РФ в результате экстрадиции, депортации или задержания на территории России.