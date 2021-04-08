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08.04.2021 09:39
Рубрика: Экономика

В Севастополе из-за схода грунта приостановлено движение по "Тавриде"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

В Крыму из-за схода грунта на дорожное полотно в районе строящегося восьмого этапа федеральной трассы "Таврида" приостановлено движение автомобилей по седьмому этапу и Президентской дороге Севастополя. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления компании "ВАД" по Республике Крым.

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- Грунт сошел с откоса на трассу в районе полигона твердых бытовых отходов, - пояснил "РГ" Назаров. - Сейчас земля счищается и вывозится с дорожного полотна.

Как уточнили в правительстве Севастополя, по предварительным данным, причиной обвала на Президентской трассе стали затяжные осадки. Грунт сошел на участке около 30 метров и заблокировал движение по одной из полос. Устранить последствия планируется в течение суток.

Временно движение транспорта на Севастополь и обратно идет по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое. О сроках восстановления движения через седьмой этап "Тавриды" и Президентскую дорогу сообщат дополнительно.

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