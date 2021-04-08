В Волгограде перевернулась бетономешалка

На третьей Продольной магистрали в Волгограде опрокинулся "КамАЗ", оборудованный устройством для смешивания бетона, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

36-летний водитель грузовика не справился с управлением. Смесь вылилась из бетономешалки на проезжую часть. В инциденте никто не пострадал.

На место происшествия прибыли два экипажа ГИБДД, они регулируют движение. Для проезда доступна только одна полоса.

Ожидается прибытие спецтехники для подъема опрокинувшегося автомобиля. Водитель объясняет, что совершить неудачный маневр его вынудила "подрезавшая" машина.