В Волгограде задержан известный криминальный авторитет

В Волгограде задержан главный криминальный авторитет по Волгоградской области. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

На эту "должность" 60-летний задержанный был выбран летом прошлого года на встрече представителей преступных группировок, которая проходила в турецком городе Анталья. В его обязанности входила координация и контроль деятельности лиц из криминальной среды Волгоградской области.

Криминальный авторитет был задержан в собственном доме, ему избрана мера пресечения в виде ареста до конца мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии" УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Известно, что ранее мужчина был судим за тяжкие преступления и провел в заключении двадцать лет.