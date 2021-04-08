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08.04.2021 10:00
Рубрика: Происшествия

В ДТП на Урале вспыхнули две фуры, есть погибший

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового столкновения двух грузовиков на трассе М 5, после которого обе машины загорелись. Один из водителей погиб, не сумев выбраться из кабины. Личность предположительного виновника аварии установлена, сообщили в четверг в ГИБДД региона.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Новгородской области
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- Сегодня около в 06.30 утра на 1589 километре трассы М5 в Ашинском районе грузовой автомобиль Scania с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем той же марки, перевозивший автоцистерну, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - От удара произошло возгорание обеих машин.

Предполагаемый виновник ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия, он находился в горящем автомобиле. Его личность установлена - это 25-летний житель Астраханской области, перевозивший груз гипса в Волгоградскую область.

Второй водитель, 38-летний уроженец Татарстана, не пострадал. Установлено, что он вез молоко в город Чебаркуль Челябинской области.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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