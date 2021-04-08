В ДТП на Урале вспыхнули две фуры, есть погибший

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового столкновения двух грузовиков на трассе М 5, после которого обе машины загорелись. Один из водителей погиб, не сумев выбраться из кабины. Личность предположительного виновника аварии установлена, сообщили в четверг в ГИБДД региона.

- Сегодня около в 06.30 утра на 1589 километре трассы М5 в Ашинском районе грузовой автомобиль Scania с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем той же марки, перевозивший автоцистерну, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - От удара произошло возгорание обеих машин.

Предполагаемый виновник ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия, он находился в горящем автомобиле. Его личность установлена - это 25-летний житель Астраханской области, перевозивший груз гипса в Волгоградскую область.

Второй водитель, 38-летний уроженец Татарстана, не пострадал. Установлено, что он вез молоко в город Чебаркуль Челябинской области.