Украина ждет роста заболеваемости COVID до 30 тысяч человек в сутки

В середине апреля по пессимистическим прогнозам украинских медиков, рост заболеваемости в стране коронавирусом достигнет уровня 25-30 тысяч человек в сутки. Об этом заявил глава минздрава республики Максим Степанов.

"По нашим прогнозам, у нас достаточно напряженный период и рост числа заболевших, - цитирует РИА Новости слова украинского министра. - Мы ожидаем еще в течение недели - десяти дней, мы думаем, мы будем расти где-то в рамках до 25-30 тысяч, исходя из того, как развивается эпидемия".

Этот невеселый прогноз, по словам Степанова, сделан с учетом появления в стране новых штаммов коронавируса.

Всего же с начала пандемии на Украине коронавирусом переболели более 1,8 миллиона человек.