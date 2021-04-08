В СК рассказали о сотрудничестве с Бельгией по громким уголовным делам

В Следственном комитете России побывал советник по правовым вопросам при посольстве Бельгии в РФ Франк Дебюссшер. На встрече с ним обсудили международную помощь по резонансным уголовным делам. Про какие именно дела шла речь, в СК не уточняют.

Отмечается, что наша страна регулярно направляет запросы в адрес компетентных органов Королевства Бельгии. Говорили и о взаимодействии в научно-образовательной сфере для обмена опытом и передовыми практиками расследования уголовных дел. В конце встречи было подчеркнуто, что "выработаны предложения, направленные на расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства".

В ведомстве подчеркивают, что международно-правовое сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета РФ.