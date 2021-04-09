Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов и Юрий Арабов станут кураторами КиноПоиска

Новости

Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху 12:51
Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей 12:51
Захарова назвала глупостью перенос места встречи контактной группы 12:42
Полпред ПФО представил врио ульяновского губернатора Алексея Русских 12:40
В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов 12:32
Объявлены кандидатки в сборную России на Евробаскет-2021 12:31
Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы 12:30
Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт 12:17
Голикова: Около трети россиян к 2030 году будут пожилыми 12:16
Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии 12:14
Ушедший в отставку губернатор Морозов станет помощником полпреда ПФО 12:09
В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу 12:08
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации 12:03
В России выбраны лучшие практики активного долголетия 12:03
В Тюмени врачи удалили мужчине огромную опухоль с почки 12:02
В Москве ветер за ночь повалил два десятка деревьев, повреждены 10 машин 11:56
Городские службы Москвы рассказали о ситуации с половодьем 11:55
Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев 11:52
Биатлонист Логинов будет готовиться к сезону вместе со сборной России 11:46
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 11:44
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез 11:35
В Магаданской области разрешили торжественные регистрации браков 11:26
Арктические системы ПВО подняты по тревоге 11:22
Йоркширский терьер назван самой популярной породой собак у москвичей 11:11
Профессор столичного вуза умер прямо на рабочем месте 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 12:03
Рубрика: Культура

Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов и Юрий Арабов станут кураторами КиноПоиска

Текст: Сусанна Альперина

КиноПоиск стал первой онлайн-платформой в России, которая запустила формат института кураторов. Вдохновил на эту идею КиноПоиск - манифест Мартина Скорсезе - в нем автор, в частности, заявлял о том, что видеоплатформам нужны кураторы, то есть - эксперты, которые помогут аудитории ориентироваться в контенте. "РГ" неоднократно писала о том, что такое время наступит. Автор этих строк делала авторские подборки по контенту во времена пандемии и сама готовила специальные подборки к датам для онлайн-кинотеатров. Команда кураторов КиноПоиска похожа на серьезный Попечительский совет. В нее вошли Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Артем Габрелянов, Дмитрий Сыендук и Егор Лоскутов, Илья Попов, Майя Кузина и Юрий Арабов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
КиноПоиск вместе с Александром Роднянским выпустят семь сериалов

Согласно релизу, который на эксклюзивной основе прислан в "РГ", кураторы будут вносить предложения по расширению каталога сервиса и линейки оригинальных проектов: от рекомендаций по мировым кино- и сериальным трендам до идей в области локального производства и поиска новых перспективных имен, которые могут быть интересны подписчикам. Кураторы также будут в разных форматах взаимодействовать с аудиторией КиноПоиска и участвовать в образовательных проектах сервиса. По мнению руководства платформы, партнерство с лидерами и ведущими экспертами киноиндустрии позволит создать правильный баланс технологий и творческого подхода в развитии КиноПоиска.

Каждый куратор будет работать с КиноПоиском в рамках отдельного жанрового направления:

Авторское кино - Александр Роднянский, член Американской киноакадемии, продюсер более 50 фильмов и сериалов, среди которых "Дылда" (картина получила два приза на Каннском кинофестивале в 2019 году), "Левиафан" (номинация на премию "Оскар", "Золотой глобус" и премия Каннского кинофестиваля за лучший сценарий) и "Нелюбовь" (приз Каннского кинофестиваля, номинация на премию "Оскар").

Фантастика и фэнтези - Тимур Бекмамбетов, продюсер и режиссер фильмов "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Особо опасен" (две номинации на премию "Оскар") и создатель формата скринлайф, где действие фильма происходит на экране компьютеров и смартфонов.

Драма - Юрий Арабов, сценарист ("Юрьев день", "Мысленный волк"), лауреат Каннского кинофестиваля за сценарий фильма "Молох".

Комиксы - Артем Габрелянов, основатель комикс-издательства Bubble, продюсер и сценарист фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Взрослая анимация - видеоблогеры Дмитрий Сыендук (перевел на русский язык и озвучил сериал "Рик и Морти") и Егор Лоскутов, создатель анимационного альманаха "Я это уже видел".

Документальное кино - Майя Кузина, куратор, кинопродюсер, ранее занимала позиции продюсера фестиваля "Артдокфест" и куратора спецпроектов Центра документального кино.

Детская анимация - Илья Попов, основатель группы компаний "Рики", соавтор идеи сериала "Смешарики", президент Ассоциации анимационного кино России.

Состав команды кураторов КиноПоиска может быть расширен. Так, например, в ближайшее время появится куратор в сегменте "комедии".

"Мы очень рады, что лидеры индустрии стали союзниками КиноПоиска и вместе с нами будут работать над развитием сервиса. Опыт и экспертиза кураторов поможет нашим подписчикам еще лучше ориентироваться в мире кино, а нашей команде - повысить планку качества в поиске и создании востребованных актуальных историй", - говорит директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Россиян предупредили о возможной хакерской атаке на счета в мае
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты