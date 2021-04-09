Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов и Юрий Арабов станут кураторами КиноПоиска

КиноПоиск стал первой онлайн-платформой в России, которая запустила формат института кураторов. Вдохновил на эту идею КиноПоиск - манифест Мартина Скорсезе - в нем автор, в частности, заявлял о том, что видеоплатформам нужны кураторы, то есть - эксперты, которые помогут аудитории ориентироваться в контенте. "РГ" неоднократно писала о том, что такое время наступит. Автор этих строк делала авторские подборки по контенту во времена пандемии и сама готовила специальные подборки к датам для онлайн-кинотеатров. Команда кураторов КиноПоиска похожа на серьезный Попечительский совет. В нее вошли Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Артем Габрелянов, Дмитрий Сыендук и Егор Лоскутов, Илья Попов, Майя Кузина и Юрий Арабов.

Согласно релизу, который на эксклюзивной основе прислан в "РГ", кураторы будут вносить предложения по расширению каталога сервиса и линейки оригинальных проектов: от рекомендаций по мировым кино- и сериальным трендам до идей в области локального производства и поиска новых перспективных имен, которые могут быть интересны подписчикам. Кураторы также будут в разных форматах взаимодействовать с аудиторией КиноПоиска и участвовать в образовательных проектах сервиса. По мнению руководства платформы, партнерство с лидерами и ведущими экспертами киноиндустрии позволит создать правильный баланс технологий и творческого подхода в развитии КиноПоиска.

Каждый куратор будет работать с КиноПоиском в рамках отдельного жанрового направления:

Авторское кино - Александр Роднянский, член Американской киноакадемии, продюсер более 50 фильмов и сериалов, среди которых "Дылда" (картина получила два приза на Каннском кинофестивале в 2019 году), "Левиафан" (номинация на премию "Оскар", "Золотой глобус" и премия Каннского кинофестиваля за лучший сценарий) и "Нелюбовь" (приз Каннского кинофестиваля, номинация на премию "Оскар").

Фантастика и фэнтези - Тимур Бекмамбетов, продюсер и режиссер фильмов "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Особо опасен" (две номинации на премию "Оскар") и создатель формата скринлайф, где действие фильма происходит на экране компьютеров и смартфонов.

Драма - Юрий Арабов, сценарист ("Юрьев день", "Мысленный волк"), лауреат Каннского кинофестиваля за сценарий фильма "Молох".

Комиксы - Артем Габрелянов, основатель комикс-издательства Bubble, продюсер и сценарист фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Взрослая анимация - видеоблогеры Дмитрий Сыендук (перевел на русский язык и озвучил сериал "Рик и Морти") и Егор Лоскутов, создатель анимационного альманаха "Я это уже видел".

Документальное кино - Майя Кузина, куратор, кинопродюсер, ранее занимала позиции продюсера фестиваля "Артдокфест" и куратора спецпроектов Центра документального кино.

Детская анимация - Илья Попов, основатель группы компаний "Рики", соавтор идеи сериала "Смешарики", президент Ассоциации анимационного кино России.

Состав команды кураторов КиноПоиска может быть расширен. Так, например, в ближайшее время появится куратор в сегменте "комедии".

"Мы очень рады, что лидеры индустрии стали союзниками КиноПоиска и вместе с нами будут работать над развитием сервиса. Опыт и экспертиза кураторов поможет нашим подписчикам еще лучше ориентироваться в мире кино, а нашей команде - повысить планку качества в поиске и создании востребованных актуальных историй", - говорит директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.