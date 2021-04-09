Новости

В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса 22:41
Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию 22:35
В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике 22:08
"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги 22:03
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 21:48
В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость 21:28
Прививать иностранцев в России пока не планируют 21:24
Все российские школы подключат к интернету до конца года 21:16
Режиссер Николай Лебедев приступил к съемкам фильма "Нюрнберг" 21:15
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,5 тысячи военнослужащих 20:48
В Петербурге предложили разрешить возвращать льготы круглый год 20:33
Экс-министр экономики Украины: Украинцев ждет обнищание и кризис 20:32
Стала известна сумма запланированных военных расходов США на 2022 год 20:01
AstraZeneka почти вдвое сократит поставки вакцин в ЕС 19:52
Петербургские ученые передали Сирии компьютер с моделью древней Пальмиры 19:52
Умер госпитализированный с передозировкой культовый рэпер DMX 19:49
Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на чемпионат Европы-2022 19:42
Петербуржца на Невском проспекте ранило куском штукатурки 19:31
Принц Гарри вернется в Британию, чтобы проститься с дедом Филиппом 19:16
Правительство разрешило использовать конфискованный спирт для антисептиков 19:08
План похорон принца Филиппа изменили из-за пандемии 19:07
Александра Трусова рассказала о своих домашних питомцах 19:03
Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море 18:59
Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией 18:55
В Госдуме предостерегли США от провокаций в Черном море 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 19:03
Рубрика: Спорт

Александра Трусова рассказала о своих домашних питомцах

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Четвероногие домашние питомцы - собаки и кошка - настоящая группа поддержки российской фигуристки Александры Трусовой. По словам спортсменки, она старается брать их с собой в путешествия и на соревнования, несмотря на хлопоты с оформлением документов.

Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Трусова рассказала, чем бы она хотела запомниться болельщикам

"Сейчас у меня много собак (четыре) и кошка. Я иногда их беру с собой на соревнования и в путешествия, - рассказала Трусова в интервью Радио "Комсомольская правда". - Для этого нужно очень много документов. Помимо паспорта, который должен быть международного образца, если за границу летишь, еще несколько справок".

Всем этим, по словам спортсменки, ей приходится заниматься самостоятельно: прежде, чем завести дома животных, родители предупредили ее о том, что это будет ее зоной ответственности.

При этом, как признала она, собаки - а у нее чихуахуа и карликовый пудель - позволяют чувствовать себя комфортнее вне дома.

"Именно поэтому у меня столько собак. И я вожу их с собой, - рассказала фигуристка. - Самая понимающая такая все-таки Лана. Она пудель и я считаю, что пудели - это уже не собака, но еще не человек. Вот я на нее смотрю и, мне кажется, что она все понимает, у нее такие глаза глубокие. И всегда она со мной, всегда она ложится так, ее обнимаешь и у нее такая шерсть приятная. Все остальные вроде бы тоже понимают и ложатся, но глаза не такие".

Спорт Фигурное катание Спорт Спортивная жизнь Спортсмены

Главное сегодня

Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море
Песков назвал главный критерий назначений врио глав регионов
Кабмин сделает обязательным досудебное обжалование решений надзорных органов
Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
В крови хоккеиста Емелина обнаружили следы наркотиков
Виктор Ганчаренко назначен главным тренером "Краснодара"