Александра Трусова рассказала о своих домашних питомцах

Четвероногие домашние питомцы - собаки и кошка - настоящая группа поддержки российской фигуристки Александры Трусовой. По словам спортсменки, она старается брать их с собой в путешествия и на соревнования, несмотря на хлопоты с оформлением документов.

"Сейчас у меня много собак (четыре) и кошка. Я иногда их беру с собой на соревнования и в путешествия, - рассказала Трусова в интервью Радио "Комсомольская правда". - Для этого нужно очень много документов. Помимо паспорта, который должен быть международного образца, если за границу летишь, еще несколько справок".

Всем этим, по словам спортсменки, ей приходится заниматься самостоятельно: прежде, чем завести дома животных, родители предупредили ее о том, что это будет ее зоной ответственности.

При этом, как признала она, собаки - а у нее чихуахуа и карликовый пудель - позволяют чувствовать себя комфортнее вне дома.

"Именно поэтому у меня столько собак. И я вожу их с собой, - рассказала фигуристка. - Самая понимающая такая все-таки Лана. Она пудель и я считаю, что пудели - это уже не собака, но еще не человек. Вот я на нее смотрю и, мне кажется, что она все понимает, у нее такие глаза глубокие. И всегда она со мной, всегда она ложится так, ее обнимаешь и у нее такая шерсть приятная. Все остальные вроде бы тоже понимают и ложатся, но глаза не такие".