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Иммунолог объяснил, когда появляются антитела после прививки

09.04.2021 / 18:15
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik , что иммунный ответ после вакцинации происходит в любом случае, найдете ли вы у себя антитела или нет.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Количественные показатели антител не показывают степень защиты организма, главное - их наличие. Дело в том, что каждый организм индивидуален, и соотношение множества компонентов, из которых состоит иммунная система, не может быть унифицировано и однозначно говорить о той или иной степени защиты.

Кроме того, следует делать поправку на особенности тест-систем. Сейчас применяется довольно много их типов, и некоторые могут просто "не прочесть" какие-то конкретные антитела.

После вакцинации, также как после перенесенной болезни, в организме появляются антитела, но со временем их количество неизбежно сокращается. Но остаются клетки памяти: организм при повторном контакте с коронавирусом тут же "вспоминает" о подобных комбинациях и резко активизируются, вырабатывая новые антитела. Это процесс происходит очень быстро - ведь "вспомнить" легче, чем заново узнавать проникший вирус, и уже в течение первых двух суток иммунитет организма приводится в полную боевую готовность.

Некоторые люди делают ошибку, поспешно проверяя уровень антител сразу после вакцинации -они могут просто еще не выработаться. Информативен будет тест спустя четыре-шесть месяцев после прививки или перенесенного заболевания.

Если же после болезни прошел год, прививку можно ставить без теста. Причем, считает врач, можно обойтись первой дозой вакцины. Этого будет достаточно, чтобы активировать клеточную память.

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Фото: Сергей Куксин/РГ
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