AstraZeneka почти вдвое сократит поставки вакцин в ЕС

Британско-шведский производитель вакцины против коронавируса AstraZeneka на текущей неделе поставит в ЕС почти в два раза меньше препарата, чем было запланировано ранее. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Ранее производитель намеревался поставить в страны-члены ЕС, а также - в Исландию и Норвегию 2,6 миллиона доз вакцины. Однако по факту речь идет лишь о партии 1,3 миллиона доз.

Однако, отмечает издание, AstraZeneka не меняет своих планов поставить во втором квартале нынешнего года в вышеперечисленные страны 70 миллионов доз.

Тем временем Комитет по безопасности лекарств Европейского агентства лекарственных средств (EMA) изучил дополнительную информацию касательно побочных эффектов вакцины AstraZeneka, в частности - возможности образования тромбов. Специалисты пришли к выводу, что редкая вероятность возникновения тромбов должна быть внесена в список побочных эффектов вакцины.