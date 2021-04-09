Биатлонист Логинов будет готовиться к сезону вместе со сборной России

Александр Логинов большую часть подготовки к олимпийскому сезону проведет в составе сборной России по биатлону. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Последние годы спортсмен готовился к сезону отдельно от национальной команды по планам личных тренеров. В прошлом году он стал чемпионом мира в спринте.

"Могу с уверенностью сказать, что большую часть подготовки Александр проведет в составе сборной", - сказал Майгуров в видеоинтервью, опубликованном на канале СБР в YouTube.

Он также сообщил, что Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работу в качестве старших тренеров мужской и женской сборных соответственно. Женская и мужская команды получили за прошлый сезон неудовлетворительную оценку на тренерском совете СБР в Ханты-Мансийске.