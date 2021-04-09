Число заражений COVID в Турции за сутки превысило 55 тысяч

В Турции суточный рост числа зараженных коронавирусом составил более 55 тысяч человек, что чуть-чуть не хватило до недавнего антирекорда.

"Сегодня выявлен 55 791 новый случай COVID-19, госпитализированы 2408 больных, - передает РИА Новости заявление минздрава страны. - Умерли 253 больных, с начала пандемии - 33 454. В тяжелом состоянии находятся 2658 больных".

С учетом роста числа заражений власти объявили о введении комендантского часа в стране по выходным дням - с 21​​​.00 пятницы до 5.00 понедельника. Вакцинация в Турции ведется с января, а на сегодняшний день одну дозу вакцины получили 17 млн человек, две - 7 млн.