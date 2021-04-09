ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в полуфинале Кубка России

Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболу. "Локомотив" встретится с ЦСКА, а второй участник решающего матча определится в игре "Ахмата" и "Крыльев Советов".

В четвертьфинале "Локомотив" и армейцы добились непростых побед над "Сочи" и "Арсеналом" соответственно. "Железнодорожники" одолели на выезде "Сочи" (3:1), а армейцы в большинстве обыграли в Туле "Арсенал" со счетом 2:1.

Что касается "Ахмата" и "Крыльев", то грозненцы оказались сильнее дома "Уфы" (1:0), в то же время самарская команда сотворила сенсацию, обыграв на своем поле столичное "Динамо" (2:0).

Матчи полуфинальной стадии пройдут 21 апреля, а финал запланирован на 12 мая. Напомним, что "Локомотив" является рекордсменом по числу побед в Кубке: "красно-зеленые" завоевали этот трофей восемь раз. На втором месте в списке идет ЦСКА, в активе которого семь титулов.