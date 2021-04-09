ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в полуфинале Кубка России

Новости

В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса 22:41
Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию 22:35
В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике 22:08
"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги 22:03
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 21:48
В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость 21:28
Прививать иностранцев в России пока не планируют 21:24
Все российские школы подключат к интернету до конца года 21:16
Режиссер Николай Лебедев приступил к съемкам фильма "Нюрнберг" 21:15
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,5 тысячи военнослужащих 20:48
В Петербурге предложили разрешить возвращать льготы круглый год 20:33
Экс-министр экономики Украины: Украинцев ждет обнищание и кризис 20:32
Стала известна сумма запланированных военных расходов США на 2022 год 20:01
AstraZeneka почти вдвое сократит поставки вакцин в ЕС 19:52
Петербургские ученые передали Сирии компьютер с моделью древней Пальмиры 19:52
Умер госпитализированный с передозировкой культовый рэпер DMX 19:49
Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на чемпионат Европы-2022 19:42
Петербуржца на Невском проспекте ранило куском штукатурки 19:31
Принц Гарри вернется в Британию, чтобы проститься с дедом Филиппом 19:16
Правительство разрешило использовать конфискованный спирт для антисептиков 19:08
План похорон принца Филиппа изменили из-за пандемии 19:07
Александра Трусова рассказала о своих домашних питомцах 19:03
Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море 18:59
Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией 18:55
В Госдуме предостерегли США от провокаций в Черном море 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 18:20
Рубрика: Спорт

ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в полуфинале Кубка России

Текст: Артур Нанян
Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболу. "Локомотив" встретится с ЦСКА, а второй участник решающего матча определится в игре "Ахмата" и "Крыльев Советов".
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
ЦСКА в большинстве обыграл "Арсенал" в четвертьфинале Кубка России

В четвертьфинале "Локомотив" и армейцы добились непростых побед над "Сочи" и "Арсеналом" соответственно. "Железнодорожники" одолели на выезде "Сочи" (3:1), а армейцы в большинстве обыграли в Туле "Арсенал" со счетом 2:1.

Что касается "Ахмата" и "Крыльев", то грозненцы оказались сильнее дома "Уфы" (1:0), в то же время самарская команда сотворила сенсацию, обыграв на своем поле столичное "Динамо" (2:0).

Матчи полуфинальной стадии пройдут 21 апреля, а финал запланирован на 12 мая. Напомним, что "Локомотив" является рекордсменом по числу побед в Кубке: "красно-зеленые" завоевали этот трофей восемь раз. На втором месте в списке идет ЦСКА, в активе которого семь титулов.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Кубок России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море
Песков назвал главный критерий назначений врио глав регионов
Кабмин сделает обязательным досудебное обжалование решений надзорных органов
Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
В крови хоккеиста Емелина обнаружили следы наркотиков
Виктор Ганчаренко назначен главным тренером "Краснодара"