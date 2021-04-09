Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 65-ФЗ "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию""

Принят Государственной Думой 16 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в часть 2 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2012, N 31, ст. 4328) изменение, заменив слова "осуществляет в установленном им порядке аккредитацию экспертов и экспертных организаций" словами "устанавливает требования к экспертам и экспертным организациям и осуществляет в определенном им порядке их аккредитацию".

Президент Российской Федерации В. Путин