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09.04.2021 20:32
Рубрика: В мире

Экс-министр экономики Украины: Украинцев ждет обнищание и кризис

Текст: Константин Волков

Украину ждет дальнейшее социальное расслоение, когда 90 процентов населения окажутся за чертой бедности, считает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он возглавлял ведомство в 1997-98 годах.

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Из-за того, что в стране окажется 90 процентов живущих в нищете и 10 процентов богатых, настанет серьезный социально-политический кризис. Об этом Суслов заявил в интервью украинскому "Першему незалежнему" телеканалу.

Украинский бюджет на 2021 год был принят в середине декабря 2020 года с ростом экономики на 4,6 процента при инфляции 7,3 процента и с дефицитом 5,5 процента ВВП. При этом предполагается увеличение прожиточного минимума примерно на 300 гривен (10 долларов), а также - увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен (232 долларов) к декабрю текущего года.

Согласно данным соцопроса, проведенного в марте социологической службой Центра Разумкова, порядка 70 процентов населения Украины негативно оценивают экономическую ситуацию.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине

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