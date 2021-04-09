Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 82-ФЗ "О внесении изменения в статью 6.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 17 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в абзац первый части 1 статьи 6.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2014, N 19, ст. 2324) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Несоблюдение субъектами обращения донорской крови и (или) ее компонентов правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов, установленных Правительством Российской Федерации, - ".

Президент Российской Федерации В. Путин