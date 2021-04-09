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09.04.2021 12:29
Рубрика: В мире

Глава Минздрава ФРГ поддержал продление локдауна и комендантского часа

Текст: Константин Волков
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о необходимости продления локдауна и возможности введения ночного комендантского часа.

По его словам, чтобы снизить количество заражений коронавирусом, необходим локдаун и вообще "последовательные общефедеральные меры". Только так, считает он, можно остановить "третью волну" коронавируса и защитить систему здравоохранения Германии от перегрузки.

Фото: ТАСС
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"Мы должны, насколько возможно, ограничить частные контакты - если нужно будет, как бы это ни было тяжело, посредством ограничения передвижений ночью", - заявил он.

Сейчас в Германии действует ряд ограничений, хотя они ослаблены по сравнению с зимним периодом. В частности, работают детские сады и школы, парикмахерские и салоны красоты, многие магазины. При этом для посещения большинства открытых учреждений и магазинов требуется отрицательный тест ПЦР.

Ранее Шпан заявил о том, что Германия ведет двусторонние переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V". Заявление прозвучало после того, как премьер-министр Баварии Маркус Зедер заключил предварительный контракт на закупку 2,5 миллиона доз вакцины. При этом Евросоюз пока что не выдал разрешение на применение российской вакцины по всему ЕС, поэтому многие страны стремятся к заключению двусторонних договоренностей с Россией о поставках препарата.

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