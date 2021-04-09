Главком Украины: "Освобождение" Донбасса силой для Киева неприемлемо

"Освобождение" Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа мирных жителей и военнослужащих, и поэтому неприемлемо для Киева, заявил 9 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

В связи с этим, отметил главком, акцент должен быть сделан на политико-дипломатическом пути урегулирования конфликта.

При этом Хомчак подчеркнул, что украинская сторона готова "к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил (то есть на востоке Украины - "РГ"), так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины".

По словам Хомчака, сведения о подготовке Киева к наступлению в районе линии соприкосновения на Донбассе "не соответствуют действительности".