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9 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 66-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе""

Дата подписания 5 апреля 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.
Вступает в силу 16 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о государственном оборонном заказе

Принят Государственной Думой 23 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4786; 2018, N 1, ст. 65; 2019, N 52, ст. 7835) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 7 слова ", за исключением государственных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности, в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, а также в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов" исключить;

2) в пункте 1 статьи 151 слова ", за исключением осуществления государственного контроля (надзора) в отношении государственных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности, в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, а также в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов" исключить;

3) в статье 1529:

а) слова "Положения настоящего Федерального закона" заменить словами "1. Положения настоящего Федерального закона";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Положения частей 1, 2 и 4 статьи 61, пунктов 5 - 7 и 17 статьи 7, глав 31 и 33, пункта 1 статьи 151 настоящего Федерального закона и части 1 настоящей статьи не применяются в отношении государственных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности, в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, а также в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов.".

Президент Российской Федерации В. Путин