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Рубрика: Спорт

Игрокам "Арсенала" грозит дисквалификация за атаку на тренеров ЦСКА

Текст: Артур Нанян
Футболист Гиа Григалава. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Футболист Гиа Григалава. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Футболист Гиа Григалава. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Игрокам тульского "Арсенала" Гиа Григалаве и Гураму Аджоеву-младшему грозит двухлетняя дисквалификация за угрозы в адрес тренеров ЦСКА после четвертьфинального матча Кубка России.

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Как сообщил ранее портал championat.com, по окончании встречи, завершившейся победой армейцев со счетом 2:1, Григалава и Аджоев-младший накинулись на наставников "красно-синих" и пообещали "проломить им головы".

По словам спортивного юриста Артема Пацева, возможны различные варианты наказания за подобный инцидент. "За попытку физического воздействия или само физическое воздействие возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трех матчей до двух лет", - приводит слова Пацева championat.com.

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