Игрокам "Арсенала" грозит дисквалификация за атаку на тренеров ЦСКА

Игрокам тульского "Арсенала" Гиа Григалаве и Гураму Аджоеву-младшему грозит двухлетняя дисквалификация за угрозы в адрес тренеров ЦСКА после четвертьфинального матча Кубка России.

Как сообщил ранее портал championat.com, по окончании встречи, завершившейся победой армейцев со счетом 2:1, Григалава и Аджоев-младший накинулись на наставников "красно-синих" и пообещали "проломить им головы".

По словам спортивного юриста Артема Пацева, возможны различные варианты наказания за подобный инцидент. "За попытку физического воздействия или само физическое воздействие возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трех матчей до двух лет", - приводит слова Пацева championat.com.