Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 76-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 23 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2004, N 34, ст. 3529; 2005, N 1, ст. 40; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 19, ст. 2066; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4015; 2008, N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 29, ст. 3597; 2010, N 19, ст. 2291; N 30, ст. 4002, 4007; N 31, ст. 4164, 4193; 2011, N 1, ст. 23; N 23, ст. 3260; N 30, ст. 4585, 4600; N 46, ст. 6406; N 49, ст. 7025; N 50, ст. 7346; 2013, N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4032, 4082; N 31, ст. 4191; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6327; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6986; 2014, N 19, ст. 2327, 2330; N 26, ст. 3395; N 30, ст. 4214, 4224, 4256; N 42, ст. 5615; N 52, ст. 7549; 2015, N 1, ст. 37; N 10, ст. 1416; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 3950; N 41, ст. 5629; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710; 2016, N 1, ст. 79; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4164, 4251, 4305; N 52, ст. 7508; 2017, N 11, ст. 1535; N 22, ст. 3069; N 24, ст. 3487; N 31, ст. 4738, 4812, 4815, 4816, 4828; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 21, 35; N 30, ст. 4555; N 53, ст. 8436; 2019, N 6, ст. 465; N 16, ст. 1819; N 30, ст. 4121; N 52, ст. 7766; 2020, N 26, ст. 4001) следующие изменения:

1) в примечании к статье 2.4 слова "частью 9 статьи 19.5" заменить словами "частями 9 и 91 статьи 19.5";

2) в статье 19.5:

а) в абзаце первом части 9 слово "России - " заменить словами "России, за исключением случаев, предусмотренных частью 91 настоящей статьи, - ";

б) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, вынесенного при осуществлении надзора за деятельностью кредитного потребительского кооператива, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с размером активов, не превышающим определенного нормативным актом Банка России в соответствии с законодательством о кредитной кооперации значения, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с размером активов, не превышающим определенного нормативным актом Банка России в соответствии с законодательством о сельскохозяйственной кооперации значения, или жилищного накопительного кооператива, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

3) статью 19.73 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.73. Непредставление информации в Банк России

1. Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии со страховым законодательством, законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях или о ломбардах Банком России дается законное предписание об устранении нарушения страхового законодательства, законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях или о ломбардах, и случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

2. Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с размером активов, не превышающим определенного нормативным актом Банка России в соответствии с законодательством о кредитной кооперации значения, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с размером активов, не превышающим определенного нормативным актом Банка России в соответствии с законодательством о сельскохозяйственной кооперации значения, или жилищным накопительным кооперативом в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о жилищных накопительных кооперативах Банком России при осуществлении надзора за их деятельностью дается законное предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с размером активов, не превышающим определенного нормативным актом Банка России в соответствии с законодательством о кредитной кооперации значения, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с размером активов, не превышающим определенного нормативным актом Банка России в соответствии с законодательством о сельскохозяйственной кооперации значения, или жилищным накопительным кооперативом, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

4) в статье 23.74:

а) в части 1 слова "частью 9 статьи 19.5" заменить словами "частями 9 и 91 статьи 19.5";

б) в пункте 2 части 2 слова "частью 9 статьи 19.5" заменить словами "частями 9 и 91 статьи 19.5".

Президент Российской Федерации В. Путин