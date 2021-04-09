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9 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 71-ФЗ "О внесении изменения в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 5 апреля 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.
Вступает в силу 16 апреля 2021 г.

Принят Государственной Думой 17 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в абзац второй статьи 9.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 31, ст. 4208; 2016, N 26, ст. 3891) изменение, изложив его в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.".

Президент Российской Федерации В. Путин