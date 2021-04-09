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9 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 5 апреля 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.
Вступает в силу 16 апреля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Суды смогут снижать штрафы

Принят Государственной Думой 17 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 31, ст. 4007; 2010, N 30, ст. 4006; 2012, N 29, ст. 3996; 2013, N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6161; 2015, N 1, ст. 68; N 6, ст. 885; N 48, ст. 6711; 2016, N 27, ст. 4223, 4249; 2017, N 17, ст. 2460) следующие изменения:

1) часть 22 дополнить словами ", либо административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее четырех тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее сорока тысяч рублей";

2) часть 23 дополнить словами "либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях";

3) часть 32 после слов "настоящего Кодекса" дополнить словами "либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях";

4) часть 33 дополнить словами "либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях".

Президент Российской Федерации В. Путин