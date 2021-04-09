Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 73-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне""

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 2750; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 52, ст. 5598; 2006, N 29, ст. 3123; 2010, N 19, ст. 2283; N 52, ст. 6992; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 14, ст. 1663; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 558; N 23, ст. 2930; 2015, N 7, ст. 1019) изменение, дополнив его подпунктом 101 следующего содержания:

"101) назначает граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, и освобождает их от указанных должностей;".

Президент Российской Федерации В. Путин