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9 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 73-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об обороне""

Дата подписания 5 апреля 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.
Вступает в силу 16 апреля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Практику назначения гражданских чиновников на высшие офицерские посты закрепят

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 2750; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 52, ст. 5598; 2006, N 29, ст. 3123; 2010, N 19, ст. 2283; N 52, ст. 6992; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 14, ст. 1663; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 558; N 23, ст. 2930; 2015, N 7, ст. 1019) изменение, дополнив его подпунктом 101 следующего содержания:

"101) назначает граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, и освобождает их от указанных должностей;".

Президент Российской Федерации В. Путин