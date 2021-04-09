Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 77-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 17 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в абзац третий пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; 2013, N 27, ст. 3477; 2018, N 24, ст. 3403) изменение, изложив его в следующей редакции:

"Требование о проведении оценки последствий заключения договоров, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не распространяется на случаи заключения государственной или муниципальной профессиональной образовательной организацией, образовательной организацией высшего образования таких договоров в целях, предусмотренных пунктами 2, 5 (в части организации и создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом) и 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также на случай, указанный в части 3 статьи 41 указанного Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин