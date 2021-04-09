Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 72-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов""

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1455; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 2, ст. 238; 2000, N 10, ст. 1067; 2001, N 49, ст. 4566; 2002, N 50, ст. 4928; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 1, ст. 16; N 50, ст. 7366; 2014, N 6, ст. 558; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 7, ст. 1026; 2019, N 40, ст. 5488; 2021, N 1, ст. 54) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "категорий военнослужащих" дополнить словами "и федеральных государственных гражданских служащих";

2) в статье 1:

а) наименование дополнить словами "и федеральных государственных гражданских служащих";

б) часть первую после слов "категорий военнослужащих" дополнить словами "и федеральных государственных гражданских служащих";

в) часть вторую после слов "категорий военнослужащих" дополнить словами "и федеральных государственных гражданских служащих";

3) в части первой статьи 2:

а) пункт 65 после слова "военнослужащие" дополнить словами "и федеральные государственные гражданские служащие";

б) пункт 66 после слова "военнослужащие" дополнить словами "и федеральные государственные гражданские служащие";

4) в статье 12:

а) пункт 2 части первой после слова "военнослужащих" дополнить словами "и федеральных государственных гражданских служащих";

б) часть третью после слов "в отношении военнослужащих" дополнить словами "и федеральных государственных гражданских служащих", после слов "следователей, военнослужащих" дополнить словами "и федеральных государственных гражданских служащих";

в) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Меры безопасности в отношении военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а равно в отношении близких родственников таких военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих с учетом характера и реальности угрозы безопасности защищаемых лиц по решению руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, осуществляются специальным подразделением органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин