Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 75-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях""

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2007, N 49, ст. 6061; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2762; N 29, ст. 3607; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 8, ст. 738; N 23, ст. 2932; 2015, N 10, ст. 1413; N 48, ст. 6724; 2016, N 23, ст. 3303; N 27, ст. 4220; 2017, N 24, ст. 3482; 2018, N 31, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6953, 6966; 2020, N 12, ст. 1652; 2021, N 1, ст. 20) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 статьи 2 слова "либо уполномоченных ими лиц" заменить словами "либо уполномоченных ими лиц,", после слов "и их дочерних обществ)" дополнить словами ", и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства";

2) пункт 12 статьи 132 дополнить предложением следующего содержания: "Адресом (местом нахождения) структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, созданного или создаваемого на территории Российской Федерации, не может быть жилое помещение.";

3) в статье 32:

а) в пункте 3:

в абзаце первом первое предложение дополнить словами ", заявленные для осуществления и осуществляемые программы, иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий, отчет об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились";

абзац второй дополнить словами ", заявленные для осуществления программы, иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий, - до начала осуществления программы (ее части), осуществляемые программы, иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий, - ежегодно, отчет об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились, - ежегодно";

б) в пункте 4:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации представляет в уполномоченный орган отчет о своей деятельности по форме, утвержденной уполномоченным органом, содержащий информацию об объеме и источниках полученных денежных средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их расходования или использования, об их фактическом расходовании или использовании, о планируемом направлении денежных средств и иного имущества получателям указанных средств и имущества, о заявленных для осуществления и осуществляемых программах, об иных документах, являющихся основанием для проведения мероприятий, а также информацию об их проведении или о том, что соответствующие мероприятия не проводились, о расходовании предоставленных физическим и юридическим лицам денежных средств и об использовании предоставленного им иного имущества. Сроки представления отчета определяются уполномоченным органом.

Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации представляет в уполномоченный орган полученное от российской аудиторской организации (российского индивидуального аудитора) аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, заявленные для осуществления и осуществляемые на территории Российской Федерации программы, иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий на территории Российской Федерации, а также отчет об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились. Порядок и сроки представления заявленных для осуществления и осуществляемых на территории Российской Федерации программ и иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, а также отчета об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий, определяются Правительством Российской Федерации.";

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Сроки представления аудиторского заключения определяются уполномоченным органом.";

абзац третий считать абзацем четвертым;

в) пункт 42 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган информации от государственных органов, органов местного самоуправления, граждан или организаций об участии некоммерческой организации в мероприятиях, проводимых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой в установленном законодательством Российской Федерации порядке признана нежелательной на территории Российской Федерации.";

г) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Уполномоченный орган направляет некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации в письменной форме мотивированное решение о запрете осуществления на территории Российской Федерации заявленной для осуществления либо осуществляемой на территории Российской Федерации программы (ее части). Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента, структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации, получившие решение о запрете осуществления программы (ее части), не вправе приступать к осуществлению этой программы (ее части), обязаны прекратить деятельность, связанную с осуществлением этой программы (ее части). Невыполнение указанного решения влечет за собой ликвидацию некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, ликвидацию отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации по решению суда по иску уполномоченного органа или его территориального органа либо исключение филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций по решению уполномоченного органа.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин