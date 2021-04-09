Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции""

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880, 3881; N 49, ст. 7020, 7067; 2013, N 14, ст. 1645; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4374; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 26; N 11, ст. 1591; N 31, ст. 4857; N 32, ст. 5076, 5125; 2019, N 14, ст. 1461; N 23, ст. 2905; N 40, ст. 5488; N 42, ст. 5802; N 49, ст. 6963; N 52, ст. 7805; 2020, N 6, ст. 591; 2021, N 1, ст. 4, 57; N 9, ст. 1469) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) в части 1:

пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31) принимать в соответствии с федеральным законом меры по пресечению в ходе избирательных кампаний, при подготовке и проведении референдумов противоречащей закону предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, информировать избирательные комиссии, комиссии референдума о фактах выявленных нарушений и принятых в связи с этим мерах; предоставлять по представлениям избирательных комиссий, комиссий референдума (в случае необходимости запрашивать и получать в соответствии с межведомственными соглашениями об обмене информацией) сведения в отношении лиц, выдвинутых кандидатами на выборах, об имевшихся или имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с указанием категории преступления, о дате снятия или погашения судимости, о привлечении их к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а в отношении лиц, назначаемых членами избирательных комиссий, комиссий референдума, об осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой или непогашенной судимости, о привлечении их к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах; осуществлять охрану помещений, где хранятся бюллетени для голосования на выборах, референдумах; участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них; оказывать по запросам избирательных комиссий, комиссий референдума иное содействие в целях обеспечения беспрепятственного осуществления этими комиссиями полномочий, возложенных на них федеральным законом;";

пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39) предоставлять в случаях, предусмотренных федеральным законом, по межведомственным запросам органов государственной власти или органов местного самоуправления содержащуюся в банках данных о гражданах, формирование и ведение которых осуществляется полицией, информацию, которая необходима для составления списков кандидатов в присяжные заседатели либо для предоставления государственной или муниципальной услуги;";

б) часть 3 дополнить словами "путем издания нормативного правового акта, в том числе совместно либо по согласованию с заинтересованными федеральными государственными органами";

2) часть 3 статьи 13 дополнить словами "путем издания нормативного правового акта, в том числе совместно либо по согласованию с заинтересованными федеральными государственными органами";

3) статью 17 дополнить частью 54 следующего содержания:

"54. Информация, предусмотренная пунктами 2 и 8 части 3 настоящей статьи, предоставляется по запросам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в отношении лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях являются организаторами публичного мероприятия.".

Президент Российской Федерации В. Путин