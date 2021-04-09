Федеральный закон от 5 апреля 2021 г N 81-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 17, ст. 1554; N 28, ст. 2887; N 52, ст. 5037; 2004, N 49, ст. 4851; 2007, N 1, ст. 22; N 30, ст. 3806; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5745; 2010, N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6606; 2011, N 45, ст. 6330; N 49, ст. 7061; 2012, N 10, ст. 1164; 2013, N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6678; N 52, ст. 6986; 2014, N 19, ст. 2321; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 14; N 27, ст. 4183; 2017, N 1, ст. 34; N 31, ст. 4821; 2019, N 52, ст. 7804; 2020, N 14, ст. 2032; 2021, N 9, ст. 1467) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) обращаться в территориальные органы страховщика с заявлением о возврате перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете в счет предстоящих платежей по страховым взносам в случаях прекращения производства по делу о банкротстве, предусмотренных абзацами четвертым, шестым и седьмым пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";

2) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 161 следующего содержания:

"161) осуществлять по заявлению страхователя возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам в случаях прекращения производства по делу о банкротстве, предусмотренных абзацами четвертым, шестым и седьмым пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;";

3) дополнить статьей 231 следующего содержания:

"Статья 231. Порядок возврата перечисленных капитализированных платежей и (или) их зачета в счет предстоящих платежей по страховым взносам

1. Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам в случаях прекращения производства по делу о банкротстве, предусмотренных абзацами четвертым, шестым и седьмым пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее в настоящей статье - прекращение производства по делу о банкротстве), производятся территориальным органом страховщика по месту учета страхователя на основании заявления страхователя о возврате перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете в счет предстоящих платежей по страховым взносам, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, и копии вступившего в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве, заверенной в установленном порядке. Форма заявления страхователя о возврате перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете в счет предстоящих платежей по страховым взносам утверждается страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.

2. Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам производятся территориальным органом страховщика при условии исполнения страхователем установленной настоящим Федеральным законом обязанности по уплате страховых взносов в полном объеме на дату поступления в территориальный орган страховщика соответствующего заявления.

3. Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам производятся территориальным органом страховщика за вычетом расходов на выплату обеспечения по страхованию, понесенных территориальным органом страховщика за период с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства до даты прекращения производства по делу о банкротстве. Порядок определения расходов на выплату обеспечения по страхованию, понесенных территориальным органом страховщика, утверждается страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.

4. Заявление о возврате перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете в счет предстоящих платежей по страховым взносам может быть подано страхователем в течение трех лет со дня вступления в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве.

5. Решение о возврате (об отказе в возврате) перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете (отказе в зачете) в счет предстоящих платежей по страховым взносам принимается территориальным органом страховщика в течение десяти рабочих дней со дня получения от страхователя заявления о возврате перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете в счет предстоящих платежей по страховым взносам и копии вступившего в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве, заверенной в установленном порядке. Форма решения территориального органа страховщика о возврате (об отказе в возврате) перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете (отказе в зачете) в счет предстоящих платежей по страховым взносам утверждается страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.

6. Территориальный орган страховщика обязан в письменной форме или в форме электронного документа сообщить страхователю о принятом решении о возврате (об отказе в возврате) перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете (отказе в зачете) в счет предстоящих платежей по страховым взносам в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Указанное решение передается страхователю (его уполномоченному представителю) лично под расписку или направляется иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В случае направления указанного решения по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести рабочих дней со дня направления заказного письма.

7. В случае, если территориальным органом страховщика ранее, до обращения страхователя с заявлением о возврате перечисленных капитализированных платежей, было принято решение об их зачете в счет предстоящих платежей по страховым взносам на основании соответствующего заявления страхователя, размер перечисленных капитализированных платежей, подлежащих возврату, уменьшается на сумму перечисленных капитализированных платежей, принятую к зачету в счет предстоящих платежей по страховым взносам.

8. До истечения срока, установленного пунктом 5 настоящей статьи, поручение о возврате суммы перечисленных капитализированных платежей, оформленное на основании решения территориального органа страховщика о возврате перечисленных капитализированных платежей, подлежит направлению территориальным органом страховщика в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата этой суммы страхователю в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Сумма перечисленных капитализированных платежей подлежит возврату и (или) зачету в счет предстоящих платежей по страховым взносам в течение одного месяца со дня принятия территориальным органом страховщика соответствующего решения.

10. Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший возврат суммы перечисленных капитализированных платежей, уведомляет территориальный орган страховщика о дате возврата и сумме возвращенных страхователю денежных средств.

11. В случае, если возврат суммы перечисленных капитализированных платежей осуществляется с нарушением срока, установленного пунктом 9 настоящей статьи, территориальным органом страховщика на сумму указанных платежей начисляются проценты, подлежащие уплате страхователю, за каждый календарный день нарушения срока возврата в размере, определенном в соответствии с пунктом 17 статьи 2612 настоящего Федерального закона.

12. В случае, если предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи проценты уплачены страхователю не в полном объеме, территориальный орган страховщика принимает решение о возврате оставшейся суммы процентов, рассчитанной на дату фактического возврата страхователю суммы перечисленных капитализированных платежей, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления соответствующего территориального органа Федерального казначейства о дате возврата и сумме возвращенных страхователю денежных средств.

13. До истечения срока, установленного пунктом 12 настоящей статьи, поручение о возврате оставшейся суммы процентов, оформленное на основании решения территориального органа страховщика о возврате указанной суммы, подлежит направлению территориальным органом страховщика в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата.

14. В случае несогласия страхователя с вынесенным территориальным органом страховщика решением оно может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 2621 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин