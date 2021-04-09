Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4257; 2015, N 18, ст. 2625; 2016, N 27, ст. 4160, 4238, 4246; 2018, N 32, ст. 5110; 2019, N 10, ст. 887; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; 2020, N 31, ст. 5063; 2021, N 1, ст. 56) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 35 следующего содержания:

"35) просветительская деятельность - осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 132 следующего содержания:

"132) координация участия образовательных организаций в международном сотрудничестве;";

3) дополнить статьей 122 следующего содержания:

"Статья 122. Общие требования к осуществлению просветительской деятельности

1. Просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

3. Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней устанавливается Правительством Российской Федерации.";

4) статью 19 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осуществляется организациями, включенными в перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и перечень таких организаций утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

5) статью 105 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Заключение образовательными организациями, за исключением федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов, договоров, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации. Порядок подготовки и получения указанных заключений утверждается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2021 года.

2. Образовательные организации должны получить до 1 сентября 2022 года заключения, указанные в части 4 статьи 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на заключенные ими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона договоры, предусмотренные частью 3 статьи 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам. Указанное требование не распространяется на договоры, срок действия которых истекает до 1 сентября 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин