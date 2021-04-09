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9 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 78-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения перечня лиц, имеющих право беспрепятственного посещения учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов"

Дата подписания 5 апреля 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.
Вступает в силу 16 апреля 2021 г.

Принят Государственной Думой 17 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Часть четвертую статьи 38 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2007, N 26, ст. 3077; 2009, N 39, ст. 4537; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 49, ст. 7056; 2013, N 44, ст. 5633; 2015, N 14, ст. 2016) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) Министр юстиции Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в часть пятую статьи 7 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 17, ст. 1779; 2011, N 15, ст. 2022; N 49, ст. 7056; 2013, N 44, ст. 5633) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Министр юстиции Российской Федерации (при посещении следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы);";

2) абзацы пятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым - двенадцатым.

Статья 3

Пункт "а" части первой статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2001, N 26, ст. 2589; 2003, N 50, ст. 4847; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 49, ст. 7056; 2013, N 44, ст. 5633; 2015, N 14, ст. 2016) после слов "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации," дополнить словами "Министр юстиции Российской Федерации (при посещении учреждений уголовно-исполнительной системы),".

Президент Российской Федерации В. Путин