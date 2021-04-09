Кабмин сделает обязательным досудебное обжалование решений надзорных органов

С 1 июля для отдельных видов контроля будет введена процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании, посвященном реализации пилотного эксперимента в этой сфере. Соответствующий перечень определит правительство. А с 1 января 2023 года механизм будет поэтапно внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.

Процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных ведомств или действий проверяющих появилась в законодательстве в прошлом году. В августе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин постановил провести эксперимент, в котором участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг был создан сервис для подачи жалобы в контрольный орган в электронном виде. Там же можно отслеживать все этапы ее рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без посещения ведомства. В электронном виде оспариваются в том числе решения МЧС, Минпромторга, Ростуризма, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Рособрнадзора и Ростехнадзора.

Масштабное внедрение подобной системы, считает Дмитрий Григоренко, сделает взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, позволит сократить временные и финансовые издержки. Для правительства также важно, что с помощью этого механизма будут получены объективные данные о том, какие аспекты деятельности контрольных органов вызывают наибольшее количество нареканий, и приняты меры для повышения эффективности их работы.

Бизнес внедрение института тоже поддерживает, потому что, как объяснил председатель "Деловой России" Алексей Репик, это ускоряет решение вопроса и сокращает издержки.