Как Британия переживает траур по принцу Филиппу

В Соединенном Королевстве объявлен траур - страна готовится проводить в последний путь супруга Елизаветы II, герцога Эдинбургского, иначе известного как принц Филипп. Особый протокол содержит все подробности процедуры прощания с 99-летним герцогом. От данного момента вступает в силу план похорон под кодовым названием "Операция Четвертый Мост". В этом плане подробно расписаны процедуры прощания с супругом монарха.

Однако в связи с эпидемией коронавируса и не до конца снятых ограничений, касающихся больших сборищ народа, изначальный сценарий похорон герцога скорее всего будет значительно изменен. Принцу-консорту, коим был принц Филипп, полагаются государственные похороны, однако супруг Елизаветы II всегда утверждал, что не хотел бы всей этой "cуеты" лежать в холле Вестминстерского дворца в то время, когда лишь 30 человек из-за эпидемии ковида могут присутствовать на похоронах.

С учетом поправок, привнесенных эпидемией, тело покойного скорее всего будет лежать в Сент-Джеймском дворце, где 24 года назад британцы прощались с принцессой Дианой, погибшей в 1997 году в автокатастрофе в Париже. Сегодня стало известно, что принц Филипп уже давно сделал распоряжение относительно своих похорон, настаивая на том, чтобы они оказались не слишком громким мероприятием.

Однако кроме самого принца Филиппа с поправками в процедуру похорон активно вмешался сам ковид. Следуя эпидемическим предписаниям, лишь 30 человек смогут присутствовать на похоронах, тогда как тысячи людей готовятся проводить герцога Эдинбургского в последний путь, когда траурная процессия будет проходить по Лондону и Виндзору. Сотни военнослужащих и тысячи полицейских соберутся вдоль улиц, чтобы отдать честь покойному.

Между тем этот сценарий может быть существенно изменен Ее Величеством, так как королева и члены монаршьей семьи хотели бы избежать массовых сборищ. Похороны, как ожидается, будут транслироваться по телевизору. Похоронят принца Филиппа в капелле Святого Георга в Виндзорском замке, где в 2018 году венчались принц Гарри и Меган Маркл. Не все члены большой королевской семьи смогут принять участие в похоронах. Однако королева не проживает вместе с детьми, поэтому соблюдения дистанции и ношение маски будет достаточным.

В любое другое время главы иностранных государств и коронованные особы других стран в обязательном порядке приняли бы участие в похоронах супруга Елизаветы II, однако такое в эпоху ковида категорически невозможно. Вопросом остается и участие в похоронах герцога Эдинбургского его внука принца Гарри и Меган Маркл, так как после прилета в Британию им бы потребовалось пройти 10-дневный карантин.

Согласно разработанным планам, похороны состоятся спустя восемь дней после смерти супруга королевы Елизаветы. Есть предположение, что сам герцог Эдинбургский предпочел бы похороны с воинскими почестями в капелле Святого Георга в Виндзорском замке. Предполагают также, что местом своего упокоения принц Филипп выбрал бы нечто более тихое и интимное в садах Фрогмор, рядом с замком Виндзора - по соседству с королевой Викторией и ее супругом принцем Альбертом, похороненным в мавзолее.

Елизавета II начнет восьмидневный период траура, отойдя от государственных дел. Флаги по всей стране будут приспущены, однако королевский флаг над Букингемским дворцом, знаменующий непрерывное продолжение монархии, приспущен не будет. Траур в Соединенном Королевстве продлится 30 дней, после чего вдовствующая королева вернется к исполнению своих монарших обязанностей.