Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 83-ФЗ "О внесении изменения в статью 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 17 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в часть 4 статьи 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2008, N 49, ст. 5738; 2011, N 50, ст. 7346; 2013, N 44, ст. 5633; 2014, N 23, ст. 2928; N 42, ст. 5615) изменение, дополнив ее словами ", либо руководителем коллегиального органа, созданного в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и вынесшего постановление по делу об административном правонарушении".

Президент Российской Федерации В. Путин