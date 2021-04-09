Корабль "Союз МС-18" с новым экипажем МКС выведен на орбиту

Корабль в 10:51 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС. К МКС он летит по сверхбыстрой схеме, "экспрессом" - дорога займет всего 3 часа 25 минут. Стыковка к российскому модулю "Рассвет" запланирована в 14 часов 07 минут. Плюс-минус три минуты.

Полет проходит штатно, состояние экипажа хорошее. Об этом сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "У нас все штатно. Корабль идет по намеченной траектории по двухвитковой схеме. Состояние экипажа хорошее. Все конструкции корабля раскрылись", - цитирует агентство его слова.

Космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") стартовал на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур сегодня в 10:42 мск. На нем к МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Полет до МКС займет около трех часов, пристыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 14:07 мск.

Самый опытный в основном составе экипажа - командир Олег Новицкий: у него за плечами два полета и 340 суток, отработанные в невесомости. Герой России. Марк Ванде Хай тоже имеет космический опыт - один полет. А вот Петр Дубров летит впервые.

Планируемая продолжительность полета - 191 сутки. Одна из важнейших задач 65-ой длительной экспедиции на МКС - прием на околоземной орбите и интеграция со станцией нового российского модуля "Наука". Только в течение этой экспедиции космонавты должны дважды выйти в открытый космос для работ с новым модулем. Планируется выполнить подключение всех межмодульных связей, прокладку кабелей систем энергоснабжения, установку поручней и другое. Все тщательно отработано во время тренировок на Земле. Затем работу по интеграции "Науки" продолжат коллеги уже по программе МКС-66. Кстати, Петр Дубров и Марк Ванде Хай пробудут на орбите дольше чем полгода. Так что Петра ожидает еще три выхода за борт.

Всего в рамках экспедиции МКС-65 планируется провести более полсотни научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них - в автоматическом режиме.